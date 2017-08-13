Фурсенко: «Претензии «Трабзонспора» по Жулиано? Они бессмысленны»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал жалобу «Трабзонспора» в адрес клуба, которая была направлена в ФИФА. Турецкий клуб обвинил питерцев в срыве трансфера полузащитника Жулиано.

«Мне кажется, что претензии «Трабзонспора» бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры с «Трабзонспором». Тем не менее, сам Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче» и сразу же выложил фотографию после перехода», – заявил Фурсенко.

Бразильский хавбек вчера подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». В составе новой команды футболист будет выступать под номером «20».