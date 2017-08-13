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    Фурсенко: «Претензии «Трабзонспора» по Жулиано? Они бессмысленны»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал жалобу «Трабзонспора» в адрес клуба, которая была направлена в ФИФА. Турецкий клуб обвинил питерцев в срыве трансфера полузащитника Жулиано.

    «Мне кажется, что претензии «Трабзонспора» бессмысленные. Когда ведутся переговоры, агенты игрока общаются с разными клубами. Турецкие агенты, возможно, и вели какие-то переговоры с «Трабзонспором». Тем не менее, сам Жулиано хотел перейти именно в «Фенербахче» и сразу же выложил фотографию после перехода», – заявил Фурсенко.

    Бразильский хавбек вчера подписал четырехлетний контракт с «Фенербахче». В составе новой команды футболист будет выступать под номером «20».

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2017 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 августа 2017, 14:52

      Агрессивная трансферная политика Фурсенко в деле

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 13 августа 2017, 12:04

      На "флажке", видимо одни предложили больше чем другие турки..., интересно...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2017, 11:25

      уже контракт? а говорили в аренду с правом выкупа, не понимаю все эти закулисные игры

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