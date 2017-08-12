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    Источник: «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за один миллион с опцией выкупа за шесть миллионов

    В Турции сообщили финансовые условия ожидаемого перехода полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче». Как сообщается, 27-летний футболист будет арендован на год за один миллион евро. Сумма выкупа составит шесть миллионов евро. Ранее футболист вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Не исключается, что официально о сделке стороны сообщат в понедельник.

    Жулиано выступает за «Зенит» с лета 2016 года. Бразилец в составе питерского клуба провел 42 матча, в которых забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.

    Источник: fanatik.com.tr

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    12.08.2017 10:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2017, 13:21

      Типичный продажа игрока российского клуба... Вместо того, чтобы срубить по делу лямов так 15, они отдают его по рыночной стоимости... мда, не умеют наши клубы игроков продавать...

      3
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ivanthebest 12 августа 2017, 14:03

      а зачем когда есть труба рядом

      -2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 августа 2017, 12:46

      Как то очень дёшево!

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 12 августа 2017, 12:31

      да уж... игрок такого уровня и уезжает почти даром в турцию.. Он бы где нб в АПЛ в клубе уровне Эвертона не затерялся бы

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 12 августа 2017, 12:29

      А чё он такой дешёвый? ?
      Игрок то норм

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 августа 2017, 12:11

      готовы хоть обратно в хохляндию отдать лишь бы не конкурентам отдать, боятся равной борьбы

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 12:10

      Тренеру виднее

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 11:51

      Ну и зря.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 11:47

      Жалко Жулиано,но он играл на уровне пол года,а потом сильно сдал.Может ещё и вернётся.

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