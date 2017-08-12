Источник: «Фенербахче» арендует Жулиано у «Зенита» за один миллион с опцией выкупа за шесть миллионов

В Турции сообщили финансовые условия ожидаемого перехода полузащитника «Зенита» Жулиано в «Фенербахче». Как сообщается, 27-летний футболист будет арендован на год за один миллион евро. Сумма выкупа составит шесть миллионов евро. Ранее футболист вылетел в Стамбул для прохождения медицинского обследования. Не исключается, что официально о сделке стороны сообщат в понедельник.

Жулиано выступает за «Зенит» с лета 2016 года. Бразилец в составе питерского клуба провел 42 матча, в которых забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.