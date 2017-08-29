Полузащитник «Фенербахче» Жулиано сравнил чемпионаты России и Турции. Напомним, что этим летом бразилец перешел в турецкую команду из «Зенита».

«Надеюсь, что я иду по правильному пути, хочу сделать шаг вперед. Что касается моих впечатлений, то в Турции больше техничных футболистов, чем в России. В Премьер-лиге больше контактной борьбы, единоборств.

На данный момент я провел только один матч в составе «Фенербахче», но рад находиться здесь. В чемпионате Турции много известных команд и игроков», – заявил Жулиано.

Стоит отметить, что Жулиано в прошлом году перешел в «Зенит» из «Гремио», подписав контракт до 2020 года. За сезон он провел 38 матчей, забив 17 голов и отдал 13 результативных передач.