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  • Жулиано: «Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

Жулиано: «Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

19 августа 2017, 01:29
15

Бразильский полузащитник Жулиано, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче», поделился мнением о своем трансфере. Напомним, футболист провел в России успешный сезон, но с приходом Роберто Манчини потерял место в основном составе команды.

«Переговоры о моем переходе из «Зенита» в «Фенербахче» получились очень трудными из-за проблем за пределами поля. Как только пришло предложение от «Фенербахче», я сразу согласился. Боролся до конца, чтобы сделка состоялась», – сказал Жулиано.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Жулиано провел 28 матчей, забив восемь голов и сделав семь голевых передач.

Источник: Terra
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Зенит Жулиано
Комментарии (15)
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prezent2017
1503096191
За что боролся, на то и напоролся.
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арейская
1503104906
Лучше бы так усердно боролся на поле, хотя больших претензий предъявить не могу, удачи тебе, Жулиано...
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Catastrofa
1503106742
Успехов !
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lexa2154
1503107976
Успеха
Ответить
adekvat
1503110686
Да уж пусть так и будет.
Ответить
ДСА
1503115279
Хороший игрок
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Приус
1503117785
Статистика на загляденье, а под новое видение игры не подошел, попросили на выход. Пал, так сказать, в неравном бою с превосходящими силами аргентинцев.
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СОКОЛ САРАТОВ
1503122417
боролся но перестал играть с весны
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m40
1503123840
Боролся? Как будто Зенит пытался его оставить. После прихода новичков, нужно избавляться от балласта. Интересно что там с Рязанцевом и Файзулиным? Может давно уже тоже ушли из команды по тихому...или на зарплате всё ещё
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Den Bull
1503123949
Отличное начало в Зените затем чем дальше тем хуже, чего он интересно ожидал.
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