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    Жулиано: «Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

    Бразильский полузащитник Жулиано, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче», поделился мнением о своем трансфере. Напомним, футболист провел в России успешный сезон, но с приходом Роберто Манчини потерял место в основном составе команды.

    «Переговоры о моем переходе из «Зенита» в «Фенербахче» получились очень трудными из-за проблем за пределами поля. Как только пришло предложение от «Фенербахче», я сразу согласился. Боролся до конца, чтобы сделка состоялась», – сказал Жулиано.

    В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Жулиано провел 28 матчей, забив восемь голов и сделав семь голевых передач.

    Источник: Terra

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    19.08.2017 01:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 августа 2017, 09:25

      Отличное начало в Зените затем чем дальше тем хуже, чего он интересно ожидал.

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 августа 2017, 09:24

      Боролся? Как будто Зенит пытался его оставить. После прихода новичков, нужно избавляться от балласта. Интересно что там с Рязанцевом и Файзулиным? Может давно уже тоже ушли из команды по тихому...или на зарплате всё ещё

      0
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      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > m40 19 августа 2017, 10:41

      Фазу не трогай!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO > m40 19 августа 2017, 10:44

      Рязанцев в Амкаре, Файзулин всё ещё на контракте, до июля следующего года.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 19 августа 2017, 09:19

      Кокорин сильно слабее будет играть теперь(

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 августа 2017, 09:00

      боролся но перестал играть с весны

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > СОКОЛ САРАТОВ 19 августа 2017, 10:45

      Это он так боролся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 августа 2017, 07:48

      не судьба.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:43

      Статистика на загляденье, а под новое видение игры не подошел, попросили на выход. Пал, так сказать, в неравном бою с превосходящими силами аргентинцев.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 августа 2017, 07:01

      Хороший игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 19 августа 2017, 05:44

      Да уж пусть так и будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 19 августа 2017, 04:59

      Успеха

      1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 19 августа 2017, 04:39

      Успехов !

      1
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