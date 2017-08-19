Жулиано: «Боролся до конца, чтобы перейти из «Зенита» в «Фенербахче»

Бразильский полузащитник Жулиано, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче», поделился мнением о своем трансфере. Напомним, футболист провел в России успешный сезон, но с приходом Роберто Манчини потерял место в основном составе команды.

«Переговоры о моем переходе из «Зенита» в «Фенербахче» получились очень трудными из-за проблем за пределами поля. Как только пришло предложение от «Фенербахче», я сразу согласился. Боролся до конца, чтобы сделка состоялась», – сказал Жулиано.

В прошедшем сезоне российской Премьер-лиги Жулиано провел 28 матчей, забив восемь голов и сделав семь голевых передач.