Экс-игроки ЦСКА и «Зенита» Муса и Жулиано стали чемпионами Саудовской Аравии

Бывшие игроки ЦСКА и «Зенита» Ахмед Муса и Жулиано стали чемпионами Саудовской Аравии в составе команды «Аль-Наср».

В рамках 30-го тура национального чемпионата «Аль-Наср» обыграл «Аль-Батин» (2:1) и в восьмой раз в своей истории завоевал титул.

Ахмед Муса – капитан команды. В этом сезоне он забил семь голов и отдал семь голевых передач

Жулиано забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также в 2018 году на правах аренды.

Жулиано числился в составе «Зенита» в 2016-2017 годах.