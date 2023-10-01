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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 01 октября 2023
Сан-Паулу
01.10.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
40'
Х. Кальери
45+2'
Х. Кальери
3'
А. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Коринтианс
Желтая карточка
Г. Невес
90'
+5
Замена
Велингтон
️️️️
К. Паулиста
82'
Замена
Жуан
️️️️
Л. Моура
82'
Замена
Г. Невес
️️️️
Алиссон
77'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
77'
Замена
Х. Родригес
️️️️
В. Рато
70'
69'
Замена
Биро
️️️️
Ф. Аугусто
62'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Ромеро
57'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
В. Кантильо
57'
Замена
Рони
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
Рафинья
55'
Желтая карточка
Л. Бералдо
52'
46'
Замена
Педро
️️️️
Г. Силва
Желтая карточка
Х. Кальери
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Алиссон
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Р. Нестор
40'
38'
Желтая карточка
Г. Силва
34'
Желтая карточка
А. Ромеро
Желтая карточка
В. Рато
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
8
Майкон
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
33
Луан
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
15
Микель Араухо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Жуан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рафаэл
38
Паулиста
19
Коста
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
11
Нестор
25
Алиссон
10
Рато
7
Моура
9
Кальери
4-2-3-1
1
Кассио
4
Жил
16
Каэтано
4
Мендес
21
Биду
8
Майкон
30
Кантильо
19
Силва
20
Жулиано
11
Ромеро
9
Аугусто
38
Паулиста
34
Велингтон
34
Велингтон
38
Паулиста
25
Алиссон
8
Невес
8
Невес
25
Алиссон
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
10
Рато
23
Родригес
23
Родригес
10
Рато
7
Моура
9
Жуан
9
Жуан
7
Моура
20
Жулиано
70
Рони
70
Рони
20
Жулиано
30
Кантильо
7
Аугусто
7
Аугусто
30
Кантильо
19
Силва
20
Педро
20
Педро
19
Силва
9
Аугусто
9
Биро
9
Биро
9
Аугусто
11
Ромеро
20
Уэсли
20
Уэсли
11
Ромеро
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
7
Давид
ЛВ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
33
Луан
ОП
7
Давид
ЛВ
10
Лусиано
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Матеус Араухо
АП
36
Руан Оливейра
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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