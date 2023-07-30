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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Васко да Гама
Коринтианс - Васко да Гама: обзор матча 30 июля 2023
Коринтианс
30.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Васко да Гама
19'
Майкон
61'
Ю. Алберто
72'
Р. Гедес (П)
70'
Г. Пек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Васко да Гама
Желтая карточка
Ф. Вера
90'
+4
Замена
Биро
️️️️
Адсон
78'
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
Миранда
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Гедес
72'
70'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пек
Пас отдал
Л. Орельяно
Замена
М. Биду
️️️️
Ф. Сантос
63'
63'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Б. Пракседес
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Гедес
61'
46'
Замена
Г. Пек
️️️️
Фигейредо
46'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Х. Луис Родригес
46'
Замена
P.
️️️️
Жаир
Замена
Фагнер
️️️️
Каэтано
46'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Р. Аугусто
46'
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Пас отдал
Р. Аугусто
19'
Желтая карточка
Каэтано
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Жаир
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Васко да Гама
90
Halls
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
22
Paulinho
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ПВ
4-2-2-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
4
Мендес
16
Каэтано
8
Майкон
7
Аугусто
10
Гедес
36
Оливейра
9
Алберто
28
Адсон
3-3-1-2-1
1
Жардим
35
Миранда
28
3
Лео
2
Родригес
17
Медель
6
Питон
8
Жаир
25
Пракседес
22
Фигейредо
11
Феррейра
6
Сантос
21
Биду
21
Биду
6
Сантос
16
Каэтано
23
Фагнер
23
Фагнер
16
Каэтано
7
Аугусто
15
Вера
15
Вера
7
Аугусто
28
Адсон
9
Биро
9
Биро
28
Адсон
8
Жаир
22
22
8
Жаир
35
Миранда
6
Гомес
6
Гомес
35
Миранда
25
Пракседес
27
Карабахаль
27
Карабахаль
25
Пракседес
22
Фигейредо
77
Пек
77
Пек
22
Фигейредо
2
Родригес
10
Орельяно
10
Орельяно
2
Родригес
Остались в запасе
Коринтианс
Васко да Гама
1
Карлос Мигел
ВР
33
Лео Мана
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
90
Halls
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
33
Лео Мана
ЦЗ
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
90
Halls
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Коринтианс - Васко да Гама
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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