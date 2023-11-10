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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Атлетико Минейро
Коринтианс - Атлетико Минейро: обзор матча 10 ноября 2023
Коринтианс
10.11.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
23'
А. Ромеро
67'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Ф. Сантос
88'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Аугусто
88'
85'
Желтая карточка
И. Рабельо
80'
Замена
Рубенс
️️️️
Педриньо
Замена
Ф. Вера
️️️️
Майкон
79'
Замена
М. Рохас
️️️️
А. Ромеро
79'
70'
Желтая карточка
Педриньо
67'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Пас отдал
А. Кардек
66'
Замена
А. Кардек
️️️️
А. Франко
66'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Жемерсон
66'
Замена
Эденилсон
️️️️
Р. Саравия
ГОЛ! 1:0!
А. Ромеро
Пас отдал
Р. Аугусто
23'
22'
Желтая карточка
Жемерсон
19'
Желтая карточка
Эверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Алан Франко
ЦП
10
Педриньо
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Мендес
4
Жил
4
Вериссимо
20
Москардо
8
Майкон
7
Аугусто
11
Ромеро
20
Жулиано
9
Алберто
4-1-3-2
22
Эверсон
20
Саравия
3
Лемос
13
Арана
21
Жемерсон
94
Отавио
21
Франко
10
Педриньо
17
Гомес
11
Сарачо
10
Паулиньо
8
Майкон
15
Вера
15
Вера
8
Майкон
11
Ромеро
7
Рохас
7
Рохас
11
Ромеро
7
Аугусто
8
Араухо
8
Араухо
7
Аугусто
10
Педриньо
8
Рубенс
8
Рубенс
10
Педриньо
21
Жемерсон
21
Рабельо
21
Рабельо
21
Жемерсон
20
Саравия
88
Эденилсон
88
Эденилсон
20
Саравия
21
Франко
14
Кардек
14
Кардек
21
Франко
Остались в запасе
Коринтианс
Атлетико Минейро
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Педро
ЛВ
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Педро
ЛВ
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
27
Paulo Vitor
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коринтианс - Атлетико Минейро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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