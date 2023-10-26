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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Коринтианс
Куяба - Коринтианс: обзор матча 26 октября 2023
Куяба
26.10.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Коринтианс
77'
А. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Коринтианс
90'
+10
Желтая карточка
Жил
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Сантос
90'
Замена
Рони
️️️️
Майкон
89'
Замена
Фагнер
️️️️
Жулиано
Замена
Денилсон
️️️️
Л. Минейро
82'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
82'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Жил
75'
Желтая карточка
Б. Мендес
67'
Замена
М. Рохас
️️️️
Р. Аугусто
Замена
В. Силва
️️️️
И. Питта
67'
Замена
Рональд
️️️️
Ф. Собрал
67'
Желтая карточка
Ф. Собрал
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
14
Раниэле
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Клайсон
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
8
Рональд
ОП
55
Calebe
ЦП
27
Денилсон
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Педро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
70
Рони
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
3-2-2-3
22
Вальтер
16
Рикельме
13
Марллон
33
Эмпереур
30
Минейро
14
Раниэле
88
Собрал
29
Клайсон
16
Дейверсон
9
Питта
2
4-1-2-2-1
1
Кассио
4
Мендес
4
Вериссимо
4
Жил
6
Сантос
15
Вера
7
Аугусто
8
Майкон
20
Жулиано
11
Ромеро
9
Алберто
88
Собрал
8
Рональд
8
Рональд
88
Собрал
30
Минейро
27
Денилсон
27
Денилсон
30
Минейро
9
Питта
11
Силва
11
Силва
9
Питта
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
20
Жулиано
23
Фагнер
23
Фагнер
20
Жулиано
8
Майкон
70
Рони
70
Рони
8
Майкон
7
Аугусто
7
Рохас
7
Рохас
7
Аугусто
Остались в запасе
Куяба
Коринтианс
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Uendel
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
36
Руан Оливейра
АП
20
Педро
ЛВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Куяба - Коринтианс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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