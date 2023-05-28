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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Флуминенсе
Коринтианс - Флуминенсе: обзор матча 28 мая 2023
Коринтианс
28.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
59'
Р. Гедес
90+2'
Р. Гедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Флуминенсе
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Вера
90'
+5
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Фагнер
90'
+2
Замена
Уэсли
️️️️
Адсон
84'
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
84'
83'
Замена
Джованни
️️️️
Гуга
83'
Замена
A.
️️️️
Лима
83'
Замена
Леле
️️️️
Г. Кано
Желтая карточка
Ф. Вера
82'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Майкон
73'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Ю. Алберто
59'
52'
Желтая карточка
С. Хавьер
Желтая карточка
М. Биду
52'
42'
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
Жил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
8
Майкон
ЦП
28
Адсон
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
30
Кристиан Барлетта
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Arthur
ЦП
10
Джованни
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
18
Леле
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кассио
21
Биду
4
Жил
5
Мурильо
4
Мендес
15
Вера
70
Рони
8
Майкон
10
Гедес
9
Алберто
28
Адсон
3-1-2-2-2
1
Фабио
23
Гуга
33
Нино
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
8
Мартинелли
45
Лима
11
Ариас
30
Мело
14
Кано
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
15
Вера
20
Жулиано
20
Жулиано
15
Вера
8
Майкон
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Майкон
28
Адсон
20
Уэсли
20
Уэсли
28
Адсон
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
45
Лима
10
10
45
Лима
23
Гуга
10
Джованни
10
Джованни
23
Гуга
14
Кано
18
Леле
18
Леле
14
Кано
Остались в запасе
Коринтианс
Флуминенсе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
30
Кристиан Барлетта
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
11
Исаак
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
8
Матеус Араухо
АП
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
30
Кристиан Барлетта
ПВ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
11
Исаак
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Коринтианс - Флуминенсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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