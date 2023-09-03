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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Палмейрас
Коринтианс - Палмейрас: обзор матча 03 сентября 2023
Коринтианс
03.09.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Палмейрас
Желтая карточка
Л. Вериссимо
90'
+8
Красная карточка
Майкон
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Г. Гомес
90'
+2
Вторая желтая
М. Серкейра
90'
+2
Желтая карточка
М. Серкейра
86'
Замена
Д. Джон
️️️️
Артур
86'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
86'
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
84'
Желтая карточка
З. Рафаэль
80'
Замена
Б. Лопес
️️️️
М. Роша
79'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
Замена
М. Биду
️️️️
Ф. Сантос
69'
Замена
Г. Силва
️️️️
М. Рохас
63'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Уэсли
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
41
Ренато Сантос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
4
Вериссимо
4
Мендес
20
Москардо
8
Майкон
7
Рохас
20
Жулиано
9
Алберто
20
Уэсли
3-2-2-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
23
Вейга
33
Рони
6
Сантос
21
Биду
21
Биду
6
Сантос
20
Уэсли
11
Ромеро
11
Ромеро
20
Уэсли
7
Рохас
19
Силва
19
Силва
7
Рохас
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
37
Артур
14
Джон Джон
14
Джон Джон
37
Артур
14
Роша
77
Лопес
77
Лопес
14
Роша
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
Остались в запасе
Коринтианс
Палмейрас
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
33
Лео Мана
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
11
Кевин
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Палмейрас
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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