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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Коринтианс
Васко да Гама - Коринтианс: обзор матча 29 ноября 2023
Васко да Гама
29.11.2023, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 4
Завершен
Коринтианс
4'
Х. Луис Родригес
25'
П. Вегетти
13'
А. Ромеро
45'
А. Ромеро
90+4'
Гиоване
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Коринтианс
Желтая карточка
П. Вегетти
90'
+8
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Гиоване
Пас отдал
М. Араухо
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Пек
85'
Замена
З. Витор
️️️️
M. Capasso
85'
81'
Замена
Гиоване
️️️️
А. Ромеро
81'
Замена
Уэсли
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
Л. Питон
76'
73'
Замена
М. Араухо
️️️️
Ю. Алберто
73'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Р. Аугусто
Замена
С. Феррейра
️️️️
Жаир
70'
Желтая карточка
M. Capasso
68'
68'
Желтая карточка
Ю. Алберто
Замена
Росси
️️️️
П. Паула
65'
Замена
П. Энрике
️️️️
Х. Луис Родригес
64'
59'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Майкон
45'
ГОЛ! 2:2!
А. Ромеро
Пас отдал
Л. Вериссимо
ГОЛ! 2:1!
П. Вегетти
Пас отдал
Х. Луис Родригес
25'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Жулиано
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
Л. Питон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
(К)
ОП
8
Жаир
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Коринтианс
1
Кассио
(К)
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Васко да Гама
90
Halls
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Росси
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Жардим
6
Питон
28
2
Родригес
23
Зе Габриэл
17
Медель
8
Жаир
27
Паула
10
Пайет
77
Пек
19
Вегетти
4-1-2-2-1
1
Кассио
4
Вериссимо
16
Каэтано
23
Фагнер
6
Сантос
20
Москардо
7
Аугусто
8
Майкон
20
Жулиано
11
Ромеро
9
Алберто
28
44
Зе Витор
44
Зе Витор
28
2
Родригес
96
Энрике
96
Энрике
2
Родригес
77
Пек
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Пек
27
Паула
31
Росси
31
Росси
27
Паула
8
Жаир
11
Феррейра
11
Феррейра
8
Жаир
7
Аугусто
4
Мендес
4
Мендес
7
Аугусто
8
Майкон
30
Кантильо
30
Кантильо
8
Майкон
9
Алберто
8
Араухо
8
Араухо
9
Алберто
20
Жулиано
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Жулиано
11
Ромеро
23
Гиоване
23
Гиоване
11
Ромеро
Остались в запасе
Васко да Гама
Коринтианс
90
Halls
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Главный тренер
Рамон Диас
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Руан Оливейра
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
90
Halls
ВР
13
Gabriel Dias
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Фигейредо
ЛВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Чока
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
36
Руан Оливейра
АП
9
Биро
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Васко да Гама - Коринтианс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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