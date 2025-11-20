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Роман Шишкин
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Роман Шишкин - новости
Завершил карьеру
27 января 1987 (39), Воронеж
#49 | Защитник
177 см | 67 кг
Россия
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39-летний экс-защитник сборной России анонсировал возвращение в профессиональный футбол
31 июля
Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса
19 марта
1
Шишкин заявил о деградации сборной России
7 февраля
2
Шишкин – о новичке «Спартака»: «Есть несколько нюансов»
28 января
1
Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о скандальной ауре у клуба
22 января
6
Шишкин: «Баринов ушел из «Локо» не по своей воле»
18 января
2
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»
2025.11.20 00:12
9
Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу
2025.11.12 13:57
14
Шишкин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
2025.08.22 13:53
4
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
2025.08.15 08:40
3
Шишкин допустил, что вся игра «Спартака» будет строиться вокруг Заболотного
2025.07.18 12:08
1
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового
2025.05.27 17:27
12
Шишкин обозначил преимущество «Зенита» перед «Краснодаром» в чемпионской гонке
2025.04.23 11:37
2
Шишкин сказал, чем команда Станковича похожа на «Спартак» Карреры
2025.01.08 08:30
Шишкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах
2025.01.08 08:00
2
Бывший игрок «Спартака» рассказал, чем его удивил Станкович
2025.01.03 21:53
Шишкин сказал, нужен ли Промес «Спартаку»
2025.01.03 13:27
6
Экс-защитник «Спартака» Шишкин высказался о «багаже» Абаскаля
2025.01.01 23:32
2
Шишкин высказался о назначении Станковича в «Спартак»
2024.05.18 08:16
7
Шишкин: «В «Спартаке» думал так: «Я тут звезда, а тренеры – плохие»
2024.03.14 14:43
1
Шишкин: «Божович заставлял игроков развлекаться»
2024.03.14 13:59
Шишкин: «Кто мешает другим клубам вслед за «Зенитом» покупать бразильцев?»
2024.03.09 23:18
10
Шишкин объяснил, почему Абаскалю было трудно сдержаться в инциденте с Беришей
2023.12.05 10:31
3
«Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году
2023.03.02 09:14
1
Шишкин оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на победу в кубковом дерби
2023.02.27 09:43
«Впервые говорю об этом официально». Экс-защитник «Спартака» закончил карьеру в 36 лет
2023.02.23 08:36
Шишкин назвал игрока, от которого будет зависеть многое в матчах «Спартака» и «Локомотива»
2023.02.19 23:53
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«Неординарное решение». Шишкин – о Кержакове в «Кармиотиссе»
2023.02.09 11:26
Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»
2023.01.25 23:43
2
Шишкин недоволен трансферами «Спартака»: «Зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера?»
2023.01.25 19:33
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