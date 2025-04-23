Шишкин обозначил преимущество «Зенита» перед «Краснодаром» в чемпионской гонке

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«В прошлом сезоне происходило много событий. У «Зенита» были спады. Я бы не сказал, что спад сейчас у «Краснодара». Да, в одной игре «Зенит» их переиграл, но дальше команда собралась и победила «Ахмат». Остается пять туров, и краснодарский клуб имеет все шансы побороться за чемпионство. Не стал бы обращать внимание на календарь. Нужно каждому брать свои очки.

У «Зенита» есть определенное преимущество в чемпионской гонке. У команды есть Семак, опытные футболисты, которые знают, как выигрывать чемпионат. Но «Зенит» уже не первый сезон сталкивается с такими сложностями. Чемпионами становятся те, кто берет свои очки с командами слабее на бумаге. Радует, что создается такая интрига, что не за два или тура команда становится чемпионом, а все на флажке», – сказал Шишкин.