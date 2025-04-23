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  • Шишкин обозначил преимущество «Зенита» перед «Краснодаром» в чемпионской гонке

Шишкин обозначил преимущество «Зенита» перед «Краснодаром» в чемпионской гонке

Сегодня, 11:37

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин высказался о чемпионской гонке РПЛ.

«В прошлом сезоне происходило много событий. У «Зенита» были спады. Я бы не сказал, что спад сейчас у «Краснодара». Да, в одной игре «Зенит» их переиграл, но дальше команда собралась и победила «Ахмат». Остается пять туров, и краснодарский клуб имеет все шансы побороться за чемпионство. Не стал бы обращать внимание на календарь. Нужно каждому брать свои очки.

У «Зенита» есть определенное преимущество в чемпионской гонке. У команды есть Семак, опытные футболисты, которые знают, как выигрывать чемпионат. Но «Зенит» уже не первый сезон сталкивается с такими сложностями. Чемпионами становятся те, кто берет свои очки с командами слабее на бумаге. Радует, что создается такая интрига, что не за два или тура команда становится чемпионом, а все на флажке», – сказал Шишкин.

  • «Краснодар» лидирует в чемпионате России после 25 туров, имея на счету 55 очков.
  • «Зенит» занимает второе место с 53 очками.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шишкин Роман
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