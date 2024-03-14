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    • Шишкин: «В «Спартаке» думал так: «Я тут звезда, а тренеры – плохие»

    Шишкин: «В «Спартаке» думал так: «Я тут звезда, а тренеры – плохие»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин вспомнил время в команде.

    «Ошибки были. Можно вспомнить начало «Спартака», когда подписываешь первый контракт и тебя не ставят в состав. Начинаешь думать: «Блин, а какого чeрта вообще?! Я тут вообще-то звезда. У меня контракт, все тренеры плохие». А на самом деле тебя же не ставят не просто так.

    Это сейчас, в 37 лет, понимаю, что у тренера в команде 25 человек. Молодым ты этого не понимаешь. Плюс контракт и деньги – в какой-то момент снизил к себе требования по нагрузкам, не осознавая, что я делаю. Сейчас я это понимаю, проанализировав всe и глядя на молодых футболистов», – рассказал Шишкин.

    • Игрок завершил карьеру в 2022 году.
    • За «Спартак» у Шишкина 91 матч, гол, 10 ассистов.
    • У игрока 16 матчей за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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