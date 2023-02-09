«Неординарное решение». Шишкин – о Кержакове в «Кармиотиссе»

Экс-защитник сборной России Роман Шишкин высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Если честно, я был удивлeн. Знаю, что в последнее время Кержакова не было в России. Возможно, из-за этого он и принял такое неординарное решение.

Но Кержаков точно заслужил хорошее предложение. Считаю, что его незаслуженно уволили из «Пари НН». Он добился прогресса и успеха там, а его уволили.

Наверное, для любого тренера лучше тренировать хоть где-то, чем сидеть без дела. Он перспективный тренер, желаю ему удачи», – заявил Шишкин.

Кержаков подписал контракт до лета с опцией продления.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра.

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