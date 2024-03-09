Шишкин: «Кто мешает другим клубам вслед за «Зенитом» покупать бразильцев?»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин оценил трансферную политику «Зенита».
– Как относитесь к тому, что «Зенит» покупает столько бразильцев?
– А кто мешает так поступать другим? Берите бразильцев, новозеландцев, австралийцев. Никто не запрещает. У всех есть доступ на трансферный рынок. Правда, не все имеют такие финансовые возможности, как «Зенит». Петербуржцы выбрали этот путь и не ошиблись. Их подход работает и помогает завоeвывать трофеи. А жалуются те, у кого ничего не получается.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- У команды самый дорогой состав в лиге (159,3 миллиона евро).
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.