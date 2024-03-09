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    • Шишкин: «Кто мешает другим клубам вслед за «Зенитом» покупать бразильцев?»

    Шишкин: «Кто мешает другим клубам вслед за «Зенитом» покупать бразильцев?»

    Бывший игрок сборной России Роман Шишкин оценил трансферную политику «Зенита».

    – Как относитесь к тому, что «Зенит» покупает столько бразильцев?

    – А кто мешает так поступать другим? Берите бразильцев, новозеландцев, австралийцев. Никто не запрещает. У всех есть доступ на трансферный рынок. Правда, не все имеют такие финансовые возможности, как «Зенит». Петербуржцы выбрали этот путь и не ошиблись. Их подход работает и помогает завоeвывать трофеи. А жалуются те, у кого ничего не получается.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • У команды самый дорогой состав в лиге (159,3 миллиона евро).
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: RT

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    09.03.2024 23:18
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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1710015849
    А вот Спартаку больше нравятся наркобароны и Нидерландов
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    fakeid
    1710016310
    бразильцы разные бывают. иногда смотрю всякие чемпы узбекистана, казахстана и т.д. - так их там полно. только стоимость обычно не выше 50-100 тыщ €. не всем везёт оказаться в россии, даже в фнл.
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    СпорЦмен
    1710018466
    Не хочу плохого сказать про Газпром. У меня кореш тендер взял, так из него вме жилы вытащили. Вывод: если, эти ребята, за что берутся, максимум высасывают!
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