Шишкин: «Кто мешает другим клубам вслед за «Зенитом» покупать бразильцев?»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин оценил трансферную политику «Зенита».

– Как относитесь к тому, что «Зенит» покупает столько бразильцев?

– А кто мешает так поступать другим? Берите бразильцев, новозеландцев, австралийцев. Никто не запрещает. У всех есть доступ на трансферный рынок. Правда, не все имеют такие финансовые возможности, как «Зенит». Петербуржцы выбрали этот путь и не ошиблись. Их подход работает и помогает завоeвывать трофеи. А жалуются те, у кого ничего не получается.