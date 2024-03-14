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    Шишкин: «Божович заставлял игроков развлекаться»

    Бывший игрок «Крыльев Советов» Роман Шишкин рассказал о тренерском подходе Миодрага Божовича.

    «Он хороший специалист, в России его любят все футболисты. Основное – это человеческие качества. Я могу только догадываться, чего ему не хватало – у него были не напряжные сборы. Все это отмечают.

    Когда я, Александр Самедов и Джано Ананидзе в 2019 году поехали в аренду в «Крылья», на сборах было по одной тренировке. Божович сразу дал понять, что кому больше 30 – тренируются только вечером. Вспоминаю момент, когда он пришeл в «Локомотив». Мы хорошо шли, выигрывали, а в конце сезона на дистанции нам не хватило сил. В плане тренировочного процесса, думаю, Божович всем футболистам нравится (смеeтся). Хочется вспоминать о нем только положительное.

    У него ещe такой запоминающийся акцент… В тренировочном процессе он мог любого потроллить и подколоть. При этом всегда заходило! Шуток было много, но я бы выделил его необычный подход к работе. У него в недельном цикле на сборах была одна очень хорошая нагрузочная тренировка. После неe сидим в отеле или на базе, а вечером в чат от Божовича прилетает сообщение: завтра выходной. Мы смотрим на друг друга в недоумении: как так?

    На сборах тоже после игры он мог дать выходной. А потом ещe на следующий день тренировка только вечером. То есть можно было вообще в Москву улететь. При этом он прямо говорил: «Ребят, у вас выходной. Чтобы в отеле вообще никого не видел. Гуляйте, идите по ресторанам, что хотите делайте. Но в отеле чтобы никого не было», – рассказал Шишкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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