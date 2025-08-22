Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шишкин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Вчера, 13:53
5

Роман Шишкин оценил перспективы «Спартака» при Деяне Станковиче.

«По результату «Спартак» начал чемпионат ни шатко ни валко. Но оптимизм команда внушает, не выглядит безнадежной.

Станкович перешел на игру в три центральных защитника, такие схемы отрабатывают не один сезон, поэтому тяжело сразу так, чтобы всe получалось.

В «Спартаке» есть хорошие исполнители, команда никому в лиге не уступает по составу, есть креативные иностранцы.

Но всe равно остается вопрос доверия Станковичу, будет ли оно долгим. Я бы не торопился убирать тренера, пусть он спокойно работает до зимы, а уже там нужно провести анализ. Тренер «Спартака» всегда работает под прессингом, это непросто.

Осенью команда выдала классный отрезок, все качали Станковича на руках, а сейчас требуют уволить. Ему нужно время.

Мне по составу нравится «Спартак», команда еще подтянется наверх. Сейчас выиграют три‑четыре матча подряд, и будет «Спартак» претендентом на чемпионство», – сказал Шишкин.

  • «Спартак» набрал 5 очков в 5 турах нового сезона РПЛ.
  • Команда оказалась в зоне стыков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (24 августа).

Еще по теме:
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит» 4
Шишкин допустил, что вся игра «Спартака» будет строиться вокруг Заболотного 1
Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового 16
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шишкин Роман Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1755861873
Шишкин же это спартач, даже по моему бывший, зачем его спрашивать
Ответить
Burtaze
1755863362
Шишкин лажёво свистеть не будет.., сказал выиграют три-четыре матча подряд и снова в шоколаде..
Ответить
Интерес
1755866122
"Выиграют три-четыре матча"...Хм,смотрим :"Рубин" и "Динамо" "на выезде",""Сочи" и КС дома.В принципе,три можно говорить достаточно смело,а вот четыре-сомневаюсь.Предположу три победы и поражение.Или две победы,две ничьих.
Ответить
Цугундeр
1755867694
)) Бедные наши легенды.. Даже этот полез за рублём. Как говаривала поговорка..Шишкин-Пышкин-За.л.у.пышкин.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Миранчук – в «Динамо», чудо «Ахмата» в Оренбурге, Глушенков хочет покинуть «Зенит», ЦСКА увеличил зарплату Кисляку и другие новости
01:33
Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»
01:06
2
ВидеоДоннарумма попрощался с фанатами «ПСЖ»
00:36
1
Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» на фоне неудачного старта юбилейного сезона
00:09
2
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
Вчера, 23:57
2
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
3
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Бундеслига. «Бавария» в матче-открытии не пощадила «Лейпциг» (6:0), у Кейна хет-трик
Вчера, 23:29
1
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Все новости
Все новости
«Ахмат» – лучшая команда РПЛ с момента назначения Черчесова
01:15
В «Ахмате» жестко высказались об арбитрах в матче с «Оренбургом»: «Эту компанию надо отстранить»
00:52
Титов дал прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»
00:26
1
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
3
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Евсеев объяснил резонансный трансфер из «Спартака» в «Локо»: «Меня никто не выгонял»
Вчера, 23:11
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Тренер ЦСКА сравнил Акинфеева с Роналду
Вчера, 22:45
1
Стало известно, куда Дуарте уйдет из «Спартака»
Вчера, 22:34
1
«Увидим его не скоро»: арбитру матча «Оренбург» – «Ахмат» предрекли отстранение
Вчера, 22:12
4
Решение ЭСК по сомнительному пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:56
8
ЭСК: Левников дважды ошибся в пользу «Динамо» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:50
9
Вердикт ЭСК по удалению Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:44
9
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Кто такой Максим Глушенков?»
Вчера, 21:30
11
Слишкович объяснил упущенную победу «Оренбурга» над «Ахматом»
Вчера, 21:21
1
Черчесов прокомментировал спасенную ничью «Ахмата» с «Оренбургом»
Вчера, 20:55
5
Глушенков хочет уйти из «Зенита» в московский клуб
Вчера, 20:44
18
ЦСКА повысил Кисляку зарплату в несколько раз
Вчера, 20:20
10
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:00
РПЛ. «Ахмат» Черчесова ушел с 0:2 и спас ничью с «Оренбургом», доигрывая матч вдевятером
Вчера, 20:00
19
Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо»
Вчера, 19:50
5
В «Зените» отреагировали на новость о шорт-листе с пятью российскими футболистами
Вчера, 19:40
6
Бубнов определил худшую команду РПЛ по организации игры
Вчера, 19:30
1
Глушенков отказывается уходить из «Зенита» в европейский клуб
Вчера, 19:19
14
Реакция ЦСКА на новость, что «Галатасараю» предложили Кисляка
Вчера, 19:07
4
Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке»
Вчера, 19:00
8
Дуарте близок к уходу из «Спартака»: подробности
Вчера, 18:40
18
Пиняев ответил на вопрос о патриотизме
Вчера, 18:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 