Шишкин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Роман Шишкин оценил перспективы «Спартака» при Деяне Станковиче.

«По результату «Спартак» начал чемпионат ни шатко ни валко. Но оптимизм команда внушает, не выглядит безнадежной.

Станкович перешел на игру в три центральных защитника, такие схемы отрабатывают не один сезон, поэтому тяжело сразу так, чтобы всe получалось.

В «Спартаке» есть хорошие исполнители, команда никому в лиге не уступает по составу, есть креативные иностранцы.

Но всe равно остается вопрос доверия Станковичу, будет ли оно долгим. Я бы не торопился убирать тренера, пусть он спокойно работает до зимы, а уже там нужно провести анализ. Тренер «Спартака» всегда работает под прессингом, это непросто.

Осенью команда выдала классный отрезок, все качали Станковича на руках, а сейчас требуют уволить. Ему нужно время.

Мне по составу нравится «Спартак», команда еще подтянется наверх. Сейчас выиграют три‑четыре матча подряд, и будет «Спартак» претендентом на чемпионство», – сказал Шишкин.