Шишкин объяснил, почему Абаскалю было трудно сдержаться в инциденте с Беришей

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал эпизод, случившийся между полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура РПЛ в Грозном.

«Конечно, это была провокация со стороны футболиста – и Абаскаль, конечно, не должен был на нее поддаваться. Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Некрасивый поступок. Хотя, казалось бы, ничего не произошло – ты можешь праздновать голы и победы на любом участке поля, тебе это никто не запрещает. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло – и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повелся на провокацию – сыграла его «мужская» составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», – сказал Шишкин.