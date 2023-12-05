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    • Шишкин объяснил, почему Абаскалю было трудно сдержаться в инциденте с Беришей

    Шишкин объяснил, почему Абаскалю было трудно сдержаться в инциденте с Беришей

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал эпизод, случившийся между полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем в матче 17-го тура РПЛ в Грозном.

    «Конечно, это была провокация со стороны футболиста – и Абаскаль, конечно, не должен был на нее поддаваться. Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Некрасивый поступок. Хотя, казалось бы, ничего не произошло – ты можешь праздновать голы и победы на любом участке поля, тебе это никто не запрещает. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло – и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повелся на провокацию – сыграла его «мужская» составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», – сказал Шишкин.

    • «Ахмат» выиграл матч со счетом 2:1.
    • После второго гола «Ахмата», Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8559

      BarStep 2 часа назад

      Ну вот, а то заремка намедни жаловалась, что медийку секта не подключает обелить Абаскаля.. Включились по полной! Правда пока своим ресурсом пользуются, но ничего, скоро будет « В ГД возмущены …. и призывают РФС и общественность фсейстраны… и далее и далее..» :))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1502

      Номэд 2 часа назад

      Тимоти, завуалированный вшивый питераст, такую хню строчит, что стыдно за бо.мжей.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15096

      Plyash > Номэд 49 минут назад

      Похоже,страдает идиотией,это неизличимо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1502

      Номэд > Plyash 25 минут назад

      Многие питерские этим страдают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      WE ARE FOR PETER 4 часа назад

      Нашли кого спросить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      В Спартаке с дисциплиной никак! Руководство глаза закрывает на поведение футболистов и даже поощряют их,вот и плоды

      2
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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      Не представляю что например Бердыев толкнул бы футболиста! Психопаты тренеры у нас подают пример футболерам типа промес,соболь и прочим бездарям...все на понятия пустить хотят )

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      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      Опять сектанта спросили)) если бы тушинские выигрывали бы 7-0 и Бериша забил один и побежал праздновать к испанцу,тот испанец чудик стоял бы и улыбнулся) невоспитанный заморский тренеришка физрук!

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