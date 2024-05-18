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    Шишкин высказался о назначении Станковича в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал приглашение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

    «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определeнные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу.

    Мы все понимаем, что построить команду дорогого стоит, и это не один год. Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, всe так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали. Но как только они начинают буксовать, то сразу отставка.

    Потому что в «Спартаке» не любят ждать. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую.

    Думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для Станковича. Я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идeт. Я всe-таки ожидал, что будет немножко другая кандидатура», – сказал Шишкин.

    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
    • Его контракт со «Спартак» рассчитан на 2 года.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1716011916
    до начала следующего чемпионата точно продержится, а там видно будет
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716013277
    Шишкин о Станковиче...это уже смешно.Дайте тренеру поработать,эксперДы,блин
    Ответить
    Скргей
    1716014670
    Эксперт Шишкин? Смешно!
    Ответить
    Алексей З
    1716016144
    Пора уже у дворников и поваров в Тарасовке спрашивать.
    Ответить
    andr45
    1716016794
    УРА, НАЧАЛОСЬ!!! Виталий Айрапетов СЭ 17.05.24 «Назначение Станковича авантюра? Это еще мягко сказано.» ГАВРИЛОВ БОМБАРДИР 17.05.24 «Станкович вместо Слишковича – шило на мыло. Никаких гарантий результата нет и быть не может. Посмотрим, что из этой авантюры выйдет» ШИШКИН БОМБАРДИР 18.05.24 «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе – опять молодого тренера» PS ТАРПИЩЕВ «ПРЕТЕНЗИИ К СТАНКОВИЧУ (СЛИШКОВИЧУ, АБАСКАЛЮ, ЭМЕРИ, КАРРЕРЕ, ТЕДЕСКО, ВАНОЛИ) ЕСТЬ И БУДУТ ВСЕГДА»
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