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  • Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового

Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового

Сегодня, 17:27
11

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин оценил скандальный поступок полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

– Футболист в первую очередь должен быть профессионалом. Не только на футбольном поле, но и везде: и дома, и в семье, и на тренировочной базе, и на улице. Тем более футболист сборной России, которую он представляет.

Ну раз он себе позволяет такое, то, это нужно у него спросить, почему он так делает. Я считаю, что это недопустимо. Должны быть какие-то рамки. И это не красит самого футболиста.

– А как вы считаете, должны ли Мостового как-то наказать за такое поведение?

– У него подписанный контракт с «Зенитом», который составлялся не одним человеком. Решать всe «Зениту». Я то уж точно его не накажу [смеется].

– Если бы так поступил игрок «Спартака» в адрес «Зенита», тоже бы его осуждали?

– Это неважно, какую команду представляет футболист. Это не красит самого игрока. Особенно если это футболист сборной. Должны быть какие-то рамки. Ну становись тогда болельщиком и кричи что угодно. Закончи с футболом и делай что угодно. Но если ты представляешь свою команду и свою национальную сборную, то должно же быть какое-то уважение?

  • Во время Матча легенд «Зенита» в Санкт-Петербурге 25 мая хавбек петербургского клуба на трибунах вместе с болельщиками скандировал неприличную кричалку в адрес «Спартака».
  • Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что разбор этого эпизода не попадает под компетенцию его комитета и им может заняться комитет по этике РФС.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шишкин Роман Мостовой Андрей
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Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1748356280
Хотел унизить Спартак,а унизил только себя
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NewLife
1748356919
У них на болоте это не возбраняется, поскольку они параноики из-за боязни Спартака. Думаю, многие помнят жесты, которые Медведев показывал для Клаудиньо,что будет со Спартаком, постукивая ладошкой по кулаку. Болельщики ладно, но футболисты и их начальники не должны себе такое позволять.
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Номэд
1748357148
Про культуру - это не про питорасню. От названия Культурная столица осталась только архитектура и семёныч. Ахаха.
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subbotaspartak
1748357790
Хотел приблизиться к народу, Стал уродом.
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Qachkai
1748359089
Ну вы же понимаете, IQ у всех разный. У Мостового он ниже плинтуса. Не представляю такого со стороны Зырянова или того же Семака.
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Тинез Розоп
1748360567
С таким баблом им насрать на мнение болел и бывших футболистов. Это мажоры , у них своя каста …( после них только опущенные)
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Desma
1748361255
Шишкин видимо забыл, что подобное вещал со своими болелами некто Баринов. Ранее, далеко не лестные кричалки в адрес Зенита были от Дзагоева. Все как-то одним местом проглотили как страусы, типа ничего не произошло, всё в порядке вещей, детская шалость. В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем....
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Пётр-Лаврухин-google
1748361619
А Медвом.у.д.е.л.я на трибуне с этими не было? Никто бы не удивился.
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...уефан
1748362481
... захотелось Андрейке рисонуться перед толпой фанатов и болел. Ну, кайфонул, завёл толпу. Только эта же самая толпа его смешает с говном из-за одного неверного шага. Вход - рубль, выход - два. А он ещё щенок молодой, время есть, что бы оступиться, и не один раз...
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Иван Петров 1986
1748363365
Позор блохастому андрюше. Еще раз доказывает, что синит позор нашего футбола.
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