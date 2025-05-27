Бывший защитник «Спартака» высказался о скандальном поступке Мостового

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин оценил скандальный поступок полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

– Футболист в первую очередь должен быть профессионалом. Не только на футбольном поле, но и везде: и дома, и в семье, и на тренировочной базе, и на улице. Тем более футболист сборной России, которую он представляет.

Ну раз он себе позволяет такое, то, это нужно у него спросить, почему он так делает. Я считаю, что это недопустимо. Должны быть какие-то рамки. И это не красит самого футболиста.

– А как вы считаете, должны ли Мостового как-то наказать за такое поведение?

– У него подписанный контракт с «Зенитом», который составлялся не одним человеком. Решать всe «Зениту». Я то уж точно его не накажу [смеется].

– Если бы так поступил игрок «Спартака» в адрес «Зенита», тоже бы его осуждали?

– Это неважно, какую команду представляет футболист. Это не красит самого игрока. Особенно если это футболист сборной. Должны быть какие-то рамки. Ну становись тогда болельщиком и кричи что угодно. Закончи с футболом и делай что угодно. Но если ты представляешь свою команду и свою национальную сборную, то должно же быть какое-то уважение?