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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году

    Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился воспоминаниями о матче между «Тереком» и «Крыльями Советов» в июне 2009 года.

    • Ту игру многие считают договорной.
    • Шишкин тогда выступал за «Крылья».
    • Самарцы проиграли со счетом 2:3.

    – Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал.

    Я арендованный, 21‑летний, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон.

    Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так.

    – Например?

    – Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз.

    От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое.

    – Разговоры на уровне слухов, о которых сказали, – от кого они шли?

    – Собраний с призывами проиграть не было, если вы об этом. Обычная подготовка к выездному матчу. Но чувствовалось напряжение.

    То тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось между строк. Мы строили догадки, но официальных установок не поступало.

    Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто‑то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?

    – Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?

    – По логике да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели. Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать то, что случилось между командами в прошлом сезоне.

    А это имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были в этом замешаны.

    – Творцы любого результата – игроки на поле. Ощущалось, что кто‑то не добегает, не добивает, не докатывается?

    – Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом.

    В открытую же никто не признается. В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде бы все очевидно.

    Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.

    Поэтому скажу лишь, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать. И хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 09:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 7 марта, 11:17

      Таких матчей полно( всё продаётся и покупается, если у тебя ещё газпрем это ваще в привычке.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 12:52

      Спустя 14 лет , для чего в этом копаться ?
      Ну как же , ты , играя не в чём не замешен , но матч странный ?

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      Рейтинг: +838

      АКМ-74У > Алексей З 2 марта, 21:49

      "Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину", не взял и Шишкин.

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