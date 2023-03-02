«Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился воспоминаниями о матче между «Тереком» и «Крыльями Советов» в июне 2009 года.
- Ту игру многие считают договорной.
- Шишкин тогда выступал за «Крылья».
- Самарцы проиграли со счетом 2:3.
– Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал.
Я арендованный, 21‑летний, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон.
Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так.
– Например?
– Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз.
От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое.
– Разговоры на уровне слухов, о которых сказали, – от кого они шли?
– Собраний с призывами проиграть не было, если вы об этом. Обычная подготовка к выездному матчу. Но чувствовалось напряжение.
То тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось между строк. Мы строили догадки, но официальных установок не поступало.
Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто‑то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?
– Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?
– По логике да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели. Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать то, что случилось между командами в прошлом сезоне.
А это имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были в этом замешаны.
– Творцы любого результата – игроки на поле. Ощущалось, что кто‑то не добегает, не добивает, не докатывается?
– Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом.
В открытую же никто не признается. В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде бы все очевидно.
Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.
Поэтому скажу лишь, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать. И хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше.
РПЛ возвращается завтра! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!