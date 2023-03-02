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  • «Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году

«Игра была странной. Очень жаль, что пришлось в ней участвовать». Шишкин – о матче «Терек» – «Крылья» в 2009 году

2 марта 2023, 09:14
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Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился воспоминаниями о матче между «Тереком» и «Крыльями Советов» в июне 2009 года.

  • Ту игру многие считают договорной.
  • Шишкин тогда выступал за «Крылья».
  • Самарцы проиграли со счетом 2:3.

– Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал.

Я арендованный, 21‑летний, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон.

Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что‑то идет не так.

– Например?

– Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз.

От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое.

– Разговоры на уровне слухов, о которых сказали, – от кого они шли?

– Собраний с призывами проиграть не было, если вы об этом. Обычная подготовка к выездному матчу. Но чувствовалось напряжение.

То тренеры разговаривали между собой как‑то не так, то от администраторов прорывалось между строк. Мы строили догадки, но официальных установок не поступало.

Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто‑то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?

– Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?

– По логике да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели. Самым по‑футбольному обидным было расхлебывать то, что случилось между командами в прошлом сезоне.

А это имело место, факт, просто я и многие ребята, включая чехов, не были в этом замешаны.

– Творцы любого результата – игроки на поле. Ощущалось, что кто‑то не добегает, не добивает, не докатывается?

– Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что‑то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом.

В открытую же никто не признается. В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь – и вроде бы все очевидно.

Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.

Поэтому скажу лишь, что игра была странной, очень жаль, что пришлось в ней участвовать. И хорошо, что в последние годы такого стало намного меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат Шишкин Роман
Комментарии (1)
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Челнинец
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Таких матчей полно( всё продаётся и покупается, если у тебя ещё газпрем это ваще в привычке.
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