Шишкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне с вероятностью 95%.

– Почему «Зенит» сейчас играет так невзрачно?

– Тяжело сказать. У «Зенита» в каждом сезоне бывают такие провалы. Но потом команда собирается и за счет опыта, скамейки, Семака петербуржцы выбираются. Последние два поражения «Зенита» от «Крыльев Советов» и «Акрона», конечно, шокировали.

– Именно из-за этих поражений многие и засомневались в чемпионстве «Зенита».

– Но я бы не сказал, что что-то страшное произошло. Команда все равно идет в лидерах. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они выйдут после паузы на зимние сборы.

– Вы верите, что «Зенит» весной может катком проехаться по соперникам?

– А почему нет? Они на протяжении пяти-шести лет показывают стабильный футбол. 95% на то, что «Зенит» в текущем сезоне станет чемпионом.