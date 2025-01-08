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    Шишкин оценил шансы «Зенита» на чемпионство в процентах

    Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин считает, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне с вероятностью 95%.

    – Почему «Зенит» сейчас играет так невзрачно?

    – Тяжело сказать. У «Зенита» в каждом сезоне бывают такие провалы. Но потом команда собирается и за счет опыта, скамейки, Семака петербуржцы выбираются. Последние два поражения «Зенита» от «Крыльев Советов» и «Акрона», конечно, шокировали.

    – Именно из-за этих поражений многие и засомневались в чемпионстве «Зенита».

    – Но я бы не сказал, что что-то страшное произошло. Команда все равно идет в лидерах. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они выйдут после паузы на зимние сборы.

    – Вы верите, что «Зенит» весной может катком проехаться по соперникам?

    – А почему нет? Они на протяжении пяти-шести лет показывают стабильный футбол. 95% на то, что «Зенит» в текущем сезоне станет чемпионом.

    • «Зенит» потерпел два подряд домашних поражения – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).
    • Команда занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров с 39 очками, уступая «Краснодару» по результату личной встречи.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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