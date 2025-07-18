Шишкин допустил, что вся игра «Спартака» будет строиться вокруг Заболотного

Бывший спартаковец Роман Шишкин оценил трансфер в команду нападающего Антона Заболотного.

«Многие удивлены переходом Заболотного в «Спартак», но мне он понятен. Я знаю, что на этом трансфере настоял сам Станкович, возможно, вокруг такого фактурного нападающего и будет строится вся игра красно-белых. Слышал, что и схема может поменяться… Хотя все покажет сезон. Глобально про борьбу за чемпионство сейчас я бы каких-то громких слов говорить не стал, мне бы хотелось, чтобы «Спартак» изначально был в тройке и конкурировал с «Краснодаром» и «Зенитом».

Такое ощущение, что в прошлом сезоне Станковичу не хватило опыта, это был такой ознакомительный для него сезон – вроде бы неплохой, с хорошими сериями. Но итоговой стабильности не хватило. И в новом чемпионате я ожидаю, что будет сделана хорошая работа над ошибками, будут сделаны выводы, может быть, появятся еше какие-то усиления. Хотя я считаю, что команда достаточно укомплектована», – сказал Шишкин.