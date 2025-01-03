Бывший игрок «Спартака» рассказал, чем его удивил Станкович

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о главном тренере московской команды Деяне Станковиче.

Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024 года. При нем команда набрала 37 очков после 18 туров РПЛ и занимает третье место.

– Что скажете по поводу нынешней игры красно‑белых? Вы довольны последними матчами «Спартака»?

– Конечно, результаты порадовали. Станкович сделал правильные выводы после ряда неудачных матчей с «Локомотивом» и «Оренбургом». Отличная физическая форма у парней, стабильный стартовый состав. Весело смотрятся Барко, Угальде и Бонгонда. Они нашли друг друга и полностью понимают, что делать на поле, отсюда такое количество голов. Угальде раскрылся. Правда, для «Спартака» пауза не вовремя. Но такие условия у каждого, все ушли на перерыв. Посмотрим, как Станкович подготовит команду. Может, будут трансферы и наработки новых схем.

– Станкович – топ‑тренер для РПЛ?

– Пока рано говорить. Меня приятно удивило, что даже в неудачных матчах были элементы новых схем, вариантов. В составе должны играть сильнейшие, он нашел баланс между основой и резервом. Есть футболисты, которые могут усилить, выходя на замену. Баланс от обороны к нападению в последних играх являлся основополагающей причиной побед.