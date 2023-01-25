Шишкин недоволен трансферами «Спартака»: «Зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера?»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал последние изменения в составе московской команды.

«Спартак» за 3 млн евро купил правого защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

И бесплатно отпустил в «Крылья» Николая Рассказова.

«Усиливать оборону, конечно же, было нужно. Только вопрос – кем это усиление производится. Меня удивляет одно: сейчас по понятным причинам все легионеры из РПЛ уезжают, а тут все наоборот – двое новых появились. Мне непонятно, почему решили избавиться от Рассказова. Да, многие были им недовольны, но он был игроком обоймы, являясь воспитанником клуба.

Это не очень хорошо. Зачем было отдавать Рассказова и брать на его место легионера? Уровень этих новых ребят пока непонятен. Вчера я впервые про них услышал. Все покажут грядущие игры в чемпионате. Для начала им нужно пройти адаптацию в России. Будет много факторов, которые им придется преодолеть», – сказал Шишкин.

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