Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Сегодня, 08:40
2

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют с «Зенитом».

«Спартак» как обычно колошматит, многие сейчас пишут об отставке Станковича и так далее... Я не хочу ничего прогнозировать, но, как обычно бывает, если исходить из практики, когда нет результата, а кресло уже пошатнулось, люди всегда уходили. Это если брать историю всех предыдущих тренеров «Спартака».

Эпизодически возможны победы, какие-то эмоциональные всплески, но все равно видно, что команде чего-то не хватает. Может быть, взаимосвязи с руководством. Не думаю, что дело в микроклимате – Станкович не раз отмечал, что с игроками у него отличная связь. Да и по составу «Спартак» сейчас смотрится неплохо с учетом последних усилений – есть, кому выйти на замену, есть игроки для ротации.

Так что у «Спартака» все есть, чтобы показывать хорошую и качественную игру, но результата, увы, нет. Посмотрим, как команда подойдет к игре с «Зенитом» – здесь вообще может быть все, что угодно.

Думаю, этот матч будет очень интересным, и я не удивлюсь, если «Спартак» его выиграет за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Потому что игра-то у команды есть, а неудачные результаты приходят из-за недоигровок в обороне и каких-то мелких моментов», – сказал Шишкин.

  • Матч «Спартак»«Зенит» пройдет 16 августа и начнется в 17:30 мск.
  • После 4 туров петербургский клуб занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками, московская команда идет 11-й с 4 баллами.

Еще по теме:
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом» 3
Экс-тренер «Зенита» заявил, что у «Спартака» не будет шансов в матче с петербуржцами 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Шишкин Роман
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1755236784
У срамтака задача на сезон любыми средствами хоть раз выиграть у Зенита. А там с облегчением хоть в пердив! Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1755248617
скорее всего и обыграет, как всегда начудят защитники и их гл. тренер
Ответить
Главные новости
Трансляция церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит» находится под угрозой срыва
12:07
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
11:56
Стало известно, кто победил в голосовании за самый популярный клуб – «Спартак» или «Зенит»
11:36
1
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
11:25
1
Агент Солари сказал, может ли игрок летом уйти из «Спартака»
10:46
3
Стало известно, сколько персонал «Зенита» платит за еду на базе клуба
09:50
7
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
3
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
10
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
08:30
1
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
08:19
6
Все новости
Все новости
Экс-президент «Локомотива» объяснил, почему Батракова нельзя назвать сложившимся мастером
10:34
«Спартак» не будет бороться за Белтрана
10:20
1
Адиев рассказал об обещании Садыгова выплатить долг «Химок»
10:05
«Крылья» заинтересовались нападающим из Румынии
09:36
Пономарев сказал, есть ли у «Спартака» шансы в матче с «Зенитом»
09:22
3
В «Спартаке» приняли решение по Манчини
08:54
10
Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
08:40
2
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
08:30
1
Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде
08:19
6
Игонин высказался о кредите доверия у Карпина в «Динамо»
08:09
2
Экс-тренер «Зенита» заявил, что у «Спартака» не будет шансов в матче с петербуржцами
07:50
5
Бакаев вспомнил, как его сравнили с Ямалем: «Я тогда сделал ответный ход»
01:00
1
Быстров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Возьмите и отдыхайте – он приведет к чемпионству»
00:48
6
«Зенит» блокировал переход Бакаева в «Локомотив»: «Ни в один топ-клуб РПЛ оттуда не отпустят»
00:24
Червиченко допустил победу «Спартака» над «Зенитом»: «В последнее время бог часто устраивает злые шутки»
00:12
3
Карпин: «Не удивило, что меня не позвали в «Спартак»
Вчера, 23:57
7
ЦСКА перебил предложение «Спартака» по Белтрану
Вчера, 23:37
5
Карпин назвал команды РПЛ, которые удивили его на старте сезона
Вчера, 23:23
1
Кордоба сделал заявление о своем будущем в «Краснодаре»
Вчера, 23:00
2
Карпин ответил, готова ли сборная России к возвращению в международные турниры
Вчера, 22:40
1
Адиев ставил ультиматум руководству «Крыльев»: «Либо делаете то, что обещали, либо я собираю вещи»
Вчера, 22:22
Карпин прокомментировал ситуацию с переходом Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:10
Смородская назвала главную проблему «Спартака»
Вчера, 21:56
16
Колосков поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Вчера, 21:43
2
Смолов определил лучшего молодого футболиста России – это не Батраков
Вчера, 21:09
1
В ЦСКА прокомментировали ситуацию с невыплатой денег за трансфер Файзуллаева
Вчера, 20:44
2
«Фиорентина» назвала «Спартаку» цену на Белтрана
Вчера, 20:33
13
Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»
Вчера, 20:20
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 