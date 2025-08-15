Шишкин сказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о матче 5-го тура РПЛ, в котором москвичи сыграют с «Зенитом».

«Спартак» как обычно колошматит, многие сейчас пишут об отставке Станковича и так далее... Я не хочу ничего прогнозировать, но, как обычно бывает, если исходить из практики, когда нет результата, а кресло уже пошатнулось, люди всегда уходили. Это если брать историю всех предыдущих тренеров «Спартака».

Эпизодически возможны победы, какие-то эмоциональные всплески, но все равно видно, что команде чего-то не хватает. Может быть, взаимосвязи с руководством. Не думаю, что дело в микроклимате – Станкович не раз отмечал, что с игроками у него отличная связь. Да и по составу «Спартак» сейчас смотрится неплохо с учетом последних усилений – есть, кому выйти на замену, есть игроки для ротации.

Так что у «Спартака» все есть, чтобы показывать хорошую и качественную игру, но результата, увы, нет. Посмотрим, как команда подойдет к игре с «Зенитом» – здесь вообще может быть все, что угодно.

Думаю, этот матч будет очень интересным, и я не удивлюсь, если «Спартак» его выиграет за счет профессионализма легионеров и эпизодических решений. Потому что игра-то у команды есть, а неудачные результаты приходят из-за недоигровок в обороне и каких-то мелких моментов», – сказал Шишкин.