Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу

Экс-спартаковец Роман Шишкин считает, что московский клуб должен назначить вместо уволенного Деяна Станковича российского тренера.

– Кто из бывших спартаковцев мог бы возглавить клуб?

– Я всегда был сторонником того, что русского тренера надо назначать. У нас всегда были и Аленичев, и Шалимов, и Юран.

– Шалимову доверили бы сейчас работу в «Спартаке»?

– Почему нет? В «Спартаке» последнее время тенденция на иностранных тренеров. Понятно, что клуб выбрал это направление.

Не хочу сказать, что оно плохое, потому что иностранцы в нашем чемпионате тоже очень много чего добивались. Но если это не работает, то почему бы что‑то не поменять?

«Спартак» с богатой историей, есть бывший спартаковцы, которым можно дать шанс. В то время, когда мы не играем в еврокубках, почему бы не дать шанс российским тренерам.

Даже руководству «Спартака», зная этих легенд клуба, будет проще с ними договориться и проще будет вести работу.