  Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу

Шишкин предложил «Спартаку» трех тренеров на замену Станковичу

Сегодня, 13:57
16

Экс-спартаковец Роман Шишкин считает, что московский клуб должен назначить вместо уволенного Деяна Станковича российского тренера.

– Кто из бывших спартаковцев мог бы возглавить клуб?

– Я всегда был сторонником того, что русского тренера надо назначать. У нас всегда были и Аленичев, и Шалимов, и Юран.

– Шалимову доверили бы сейчас работу в «Спартаке»?

– Почему нет? В «Спартаке» последнее время тенденция на иностранных тренеров. Понятно, что клуб выбрал это направление.

Не хочу сказать, что оно плохое, потому что иностранцы в нашем чемпионате тоже очень много чего добивались. Но если это не работает, то почему бы что‑то не поменять?

«Спартак» с богатой историей, есть бывший спартаковцы, которым можно дать шанс. В то время, когда мы не играем в еврокубках, почему бы не дать шанс российским тренерам.

Даже руководству «Спартака», зная этих легенд клуба, будет проще с ними договориться и проще будет вести работу.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шишкин Роман Юран Сергей Шалимов Игорь Аленичев Дмитрий Станкович Деян
Garrincha58
1762948723
Пусть ещё шишки набьют
Ответить
suchi-69
1762949955
Всех заверните
Ответить
...уефан
1762951418
..."Огласите весь список, пожалуйста!"(с)...
Ответить
Cleaner
1762951801
Спартаку нужно брать тренером ФУТБОЛЬНОГО человека. Тренер желательно должен быть БЕЗ ОПЫТА работы тренером. Желательно, чтобы имя нового тренера было АЛЕКСАНДР, а фамилия МОСТОВОЙ. Вот тогда будет Спартаку счастье и чемпионства на многие годы!!!...)))
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762954363
Повторяю. Возьмите Наську Волочкову. Хуже не будет. В Спартаке тренеры сами по себе, игроки сами по себе при любом тренере, пока мазутные хозяева. А так Наська будет на скамейке изгаляться на шпагате. Гыгыгы
Ответить
Серый212918
1762954893
Если сразу трёх, то это круто.
Ответить
СильныйМозг
1762955238
Абаскаль, Карпин, Мостовой!
Ответить
k611
1762958023
Что ж эти "великие" тренеры не востребованы
Ответить
АКС-74У
1762960990
А что никто не вспоминает про Осинькина? В прошлом году в Спартак сватали многие и не раз!?
Ответить
alefreddy
1762967014
хорошие ребята но не более
Ответить
