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    • Шишкин сказал, чем команда Станковича похожа на «Спартак» Карреры

    Шишкин сказал, чем команда Станковича похожа на «Спартак» Карреры

    Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    – Станкович – главный герой последнего успеха «Спартака»?

    – Не стал бы говорить громких слов. Давайте дождемся конца сезона. Хороший отрезок не говорит о том, что Деян – герой.

    – Конца сезона, конечно, дождемся. А «Спартак» будет одним из претендентов на чемпионство?

    «Спартак» своим финальным отрезком в осенней части сезона показал, что является одним из претендентов на «золото». Похожая ситуация была и в сезоне 2016/17, когда «Спартак» добывал последнее на данный момент чемпионство. Команда там не была фаворитом, но выдали прекрасный отрезок именно тогда, когда это было нужно.

    – Кто главный конкурент «Спартака» прямо сейчас?

    – Пятерка команд будет бороться за титул: «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». У каждого есть шансы.

    – Некоторые эксперты говорили, что для Станковича такие длинные зимние сборы станут большой проблемой. Согласны?

    – Будем оценивать только по истечению этих сборов. Давайте вспомним Массимо Карреру. Наверняка, у него тоже была большая проблема с длинными сборами. Но в команде тогда были сумасшедшие нагрузки и концентрация. Микроклимат был потрясающий. И вот, пожалуйста, результат.

    – Сейчас команда Станковича похожа на ту, что была при Каррере?

    Микроклимат тоже отметил бы. Видно, как футболисты играют за тренера. Когда они забивают голы, Деян их целует и обнимает. Это немаловажный фактор. Плюс, я наслышан, что у Станковича достаточно серьезные тренировки, нагрузки и требования.

    Самое главное, чтобы в совокупности всего не выпадал какой-нибудь один компонент. В «Спартаке» бывают такие ситуации как с Джикией или Соболевым, которые выбивают из колеи. Нужно сконцентрироваться на своих целях, задачах и результате. Когда ничего не мешает, успех возможен.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 2 балла от лидера.
    • Красно-белые в последний раз становились чемпионами в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ007
    1736316399
    Весной для Спартака начнутся трудовые будни и путь в промежность 6-10 места. Гыгыгы
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