Шишкин сказал, чем команда Станковича похожа на «Спартак» Карреры

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

– Станкович – главный герой последнего успеха «Спартака»?

– Не стал бы говорить громких слов. Давайте дождемся конца сезона. Хороший отрезок не говорит о том, что Деян – герой.

– Конца сезона, конечно, дождемся. А «Спартак» будет одним из претендентов на чемпионство?

– «Спартак» своим финальным отрезком в осенней части сезона показал, что является одним из претендентов на «золото». Похожая ситуация была и в сезоне 2016/17, когда «Спартак» добывал последнее на данный момент чемпионство. Команда там не была фаворитом, но выдали прекрасный отрезок именно тогда, когда это было нужно.

– Кто главный конкурент «Спартака» прямо сейчас?

– Пятерка команд будет бороться за титул: «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит». У каждого есть шансы.

– Некоторые эксперты говорили, что для Станковича такие длинные зимние сборы станут большой проблемой. Согласны?

– Будем оценивать только по истечению этих сборов. Давайте вспомним Массимо Карреру. Наверняка, у него тоже была большая проблема с длинными сборами. Но в команде тогда были сумасшедшие нагрузки и концентрация. Микроклимат был потрясающий. И вот, пожалуйста, результат.

– Сейчас команда Станковича похожа на ту, что была при Каррере?

– Микроклимат тоже отметил бы. Видно, как футболисты играют за тренера. Когда они забивают голы, Деян их целует и обнимает. Это немаловажный фактор. Плюс, я наслышан, что у Станковича достаточно серьезные тренировки, нагрузки и требования.

Самое главное, чтобы в совокупности всего не выпадал какой-нибудь один компонент. В «Спартаке» бывают такие ситуации как с Джикией или Соболевым, которые выбивают из колеи. Нужно сконцентрироваться на своих целях, задачах и результате. Когда ничего не мешает, успех возможен.