Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»

Экс-спартаковец Роман Шишкин порассуждал о выборе нового главного тренера для московской команды.

– Тренер – это проблемная история для «Спартака». Почему-то выбрано приоритетное направление в сторону иностранцев, но, как мы видим, это не особо приносит результат.

Я бы рассмотрел кандидатуру россиянина, у нас есть хорошие тренеры, которые на сегодняшний день свободны.

Какое решение примет руководство – тяжело прогнозировать, может быть, у них продолжится тенденция в сторону иностранных специалистов.

Что касается укомплектованности команды – вопросов нет, очень классные игроки, но их нужно привести к одному знаменателю, а кто это будет делать?

– Кто бы это мог быть?

– Сeмин вряд ли будет «Спартак» тренировать, мы все понимаем почему. В своe время обсуждалась кандидатура Бердыева, и всe было на такой стадии, что можно было практически по рукам ударить и всe, но не сложилось.

Просто у статусных тренеров есть своя специфика и свои условия, на которые клуб, может быть, не готов, поэтому стадия переговоров – тоже важный момент.

Черчесов – абсолютно классная кандидатура, тем более он после большой паузы со сборной начал тренировать «Ахмат» и начал хорошо, да, сейчас немного не очень, но этот специалист полностью знает специфику российского футбола и нашего чемпионата.

Плюс он тренировал когда-то в «Спартаке» и сам играл за клуб. Я бы его рассмотрел.