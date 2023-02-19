Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шишкин назвал игрока, от которого будет зависеть многое в матчах «Спартака» и «Локомотива»

    Экс-защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями матчей «Спартака» и «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России.

    «Очень радостно, что с такими большими матчами возвращается российский футбол после паузы. Грядeт большое дерби — все в ожидании интересного матча. Но есть много непонятых нюансов: в какой форме будет Дзюба, сыграет ли Промес. Многое будет зависеть от Квинси: «Спартак» с ним и без него — это две разные команды.

    «Спартак» небольшой фаворит, но дерби будет своеобразным. В таких матчах может всякое произойти. Никто не знает, кто и в каком состоянии. Но точно можно сказать, что дерби будет увлекательным», — сказал Шишкин.

    • 1-я игра состоится 22 февраля.
    • Ответная – 1 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Давно дружу с ребятами. Мне нравится Промес». Теннисистка Потапова рассказала, как начала болеть за «Спартак»
    Промес за четыре дня до матча с «Локо» показал, как тренирует боксерские навыки 8
    Абаскаль рассказал о подготовке Промеса ко второй части сезона 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2023 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11