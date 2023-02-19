Шишкин назвал игрока, от которого будет зависеть многое в матчах «Спартака» и «Локомотива»

Экс-защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями матчей «Спартака» и «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России.

«Очень радостно, что с такими большими матчами возвращается российский футбол после паузы. Грядeт большое дерби — все в ожидании интересного матча. Но есть много непонятых нюансов: в какой форме будет Дзюба, сыграет ли Промес. Многое будет зависеть от Квинси: «Спартак» с ним и без него — это две разные команды.

«Спартак» небольшой фаворит, но дерби будет своеобразным. В таких матчах может всякое произойти. Никто не знает, кто и в каком состоянии. Но точно можно сказать, что дерби будет увлекательным», — сказал Шишкин.

1-я игра состоится 22 февраля.

Ответная – 1 марта.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м, «Локомотив» – в зоне переходных матчей.

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