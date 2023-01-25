Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что «Химки» не должны играть в РПЛ.

«Химкам» ранее запретили регистрировать новичков.

Инвестор клуба Туфан Садыгов задумался о прекращении финансирования клуба.

24 января «Фонбет» перестал спонсировать подмосковный клуб.

«У «Химок» все совсем плохо – они тонут. Все это началось еще в начале этого сезона. Рыба гниет с головы. Все понимают, откуда идут эти проблемы. Постоянная смена руководства до хорошего не доводит. В последнее время очень много слухов вокруг игроков, всяких разных задолженностей. Есть много вопросов к владельцу клуба. Ситуация усугубляется, но это было очень ожидаемо.

Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь – все закономерно», – сказал Шишкин.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно