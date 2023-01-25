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    Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»

    Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин считает, что «Химки» не должны играть в РПЛ.

    • «Химкам» ранее запретили регистрировать новичков.
    • Инвестор клуба Туфан Садыгов задумался о прекращении финансирования клуба.
    • 24 января «Фонбет» перестал спонсировать подмосковный клуб.

    «У «Химок» все совсем плохо – они тонут. Все это началось еще в начале этого сезона. Рыба гниет с головы. Все понимают, откуда идут эти проблемы. Постоянная смена руководства до хорошего не доводит. В последнее время очень много слухов вокруг игроков, всяких разных задолженностей. Есть много вопросов к владельцу клуба. Ситуация усугубляется, но это было очень ожидаемо.

    Я не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. В этом клубе больше околофутбольных тем, чем футбольных. «Химкам» не место в РПЛ. Они не соответствуют уровню лиги. Я ничему не удивляюсь – все закономерно», – сказал Шишкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.01.2023 23:43
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