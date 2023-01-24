«Фонбет» перестал спонсировать «Химки». Клуб идет 15-м в РПЛ

Букмекерская компания «Фонбет» прекратила сотрудничество с «Химками».

«Все шло хорошо, с клубом Садыгова активно обсуждались грандиозные планы по долгосрочной совместной работе с рядом заманчивых опций. Но затем в «Химках» сменился вектор развития — клуб погряз в бардаке, интригах и медийных скандалах. Поэтому «Фонбет» решил прекратить столь токсичное братство, хоть это и больно.

В результате с сайта «Химок» уже исчезли все упоминания «Фонбета», то же самое должно произойти с игровой формой и стадионом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

«Фонбет» был спонсором «Химок» с лета.

Подмосковный клуб идет на 15-м месте в РПЛ.

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