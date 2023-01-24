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    «Фонбет» перестал спонсировать «Химки». Клуб идет 15-м в РПЛ

    Букмекерская компания «Фонбет» прекратила сотрудничество с «Химками».

    «Все шло хорошо, с клубом Садыгова активно обсуждались грандиозные планы по долгосрочной совместной работе с рядом заманчивых опций. Но затем в «Химках» сменился вектор развития — клуб погряз в бардаке, интригах и медийных скандалах. Поэтому «Фонбет» решил прекратить столь токсичное братство, хоть это и больно.

    В результате с сайта «Химок» уже исчезли все упоминания «Фонбета», то же самое должно произойти с игровой формой и стадионом», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • «Фонбет» был спонсором «Химок» с лета.
    • Подмосковный клуб идет на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20658

      derrik2000 41 минуту назад

      "Но затем в «Химках» сменился вектор развития — клуб погряз в бардаке, интригах и медийных скандалах."

      Ни хера себе "смена вектора развития"...
      Можно было и без первой части предложения сказать.
      А то сразу - "сменился вектор развития".
      )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +464

      Stavr007 43 минуты назад

      ничего, садыгов младший в соло тащить будет химки в еврокубки!

      0
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      Рейтинг: +161

      Рыло свина 53 минуты назад

      Садиков тоже не будет платить зарплату игрокам.

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