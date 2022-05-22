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Иньиго Перес
Статистика
Иньиго Перес - статистика
Завершил карьеру
18 января 1988 (38)
#21 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0 : 2
22.05.2022
Мальорка
75' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2022
Осасуна
1' - 67'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 1
11.05.2022
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
08.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
1 : 3
20.04.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 2
16.04.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 0
10.04.2022
Алавес
1' - 61'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
4 : 1
03.04.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
3 : 1
19.03.2022
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4 : 0
13.03.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
05.03.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.02.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 3
19.02.2022
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 3
12.02.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 0
05.02.2022
Севилья
75' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0 : 2
23.01.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
2 : 0
19.01.2022
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2 : 0
09.01.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
1 : 3
03.01.2022
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
1 : 0
19.12.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 2
12.12.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 0
05.12.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
20.11.2021
Осасуна
75' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 2
07.11.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 0
30.10.2021
Осасуна
1' - 69'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
0 : 0
27.10.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 1
22.10.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 2
17.10.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 0
02.10.2021
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
2 : 3
26.09.2021
Осасуна
1' - 71'
58'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1 : 3
23.09.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
0 : 2
18.09.2021
Осасуна
88' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Осасуна
1 : 4
12.09.2021
Валенсия
82' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
2 : 3
29.08.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
23.08.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
0 : 0
14.08.2021
Эспаньол
Был в запасе
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