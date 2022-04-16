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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 16 апреля 2022
Валенсия
16.04.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
83'
К. Солер (П)
50'
Л. Авила (П)
74'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Осасуна
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Солер
83'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Х. Луис Гайя
83'
Замена
К. Москера
️️️️
М. Дьякаби
83'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Гарсия
73'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Авила
Замена
Д. Черышев
️️️️
Б. Хиль
73'
Замена
К. Солер
️️️️
И. Мориба
65'
Замена
М. Андре
️️️️
Э. Кошта
65'
65'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Анхель
64'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Ойер
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Авила
Желтая карточка
Д. Фулкье
28'
23'
Желтая карточка
Л. Торро
17'
Желтая карточка
Ойер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Рачич
6
Мориба
11
Гедеш
17
Хиль
11
Кошта
9
Дуро
3-4-1-2
1
Эррера
3
Анхель
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
6
Ойер
23
Санчес
7
Монкайола
17
Будимир
6
Авила
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Москера
3
Москера
4
Дьякаби
6
Мориба
18
Солер
18
Солер
6
Мориба
17
Хиль
90
Черышев
90
Черышев
17
Хиль
11
Кошта
10
Андре
10
Андре
11
Кошта
3
Анхель
14
Гарсия
14
Гарсия
3
Анхель
6
Авила
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Авила
6
Ойер
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Ойер
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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