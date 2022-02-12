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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 12 февраля 2022
Райо Вальекано
12.02.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
0 : 3
Завершен
Осасуна
8'
Х. Монкайола
40'
Р. Гарсия
90+3'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Кике
Пас отдал
Х. Мартинес
87'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
86'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
81'
81'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Авила
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
74'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
К. Родригес
74'
70'
Желтая карточка
И. Видаль
68'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
Замена
О. Трехо
️️️️
Э. Савельич
46'
Замена
М. Силла
️️️️
И. Палазон
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
Д. Брашанац
Желтая карточка
Э. Савельич
34'
Желтая карточка
А. Гарсия
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Монкайола
Пас отдал
Л. Авила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
13
Родригес
24
Савельич
24
Катена
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
11
Нтека
7
Палазон
9
Фалькао
4-1-2-1-2
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
24
Савельич
8
Трехо
8
Трехо
24
Савельич
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
7
Палазон
14
Силла
14
Силла
7
Палазон
13
Родригес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
13
Родригес
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
6
Авила
24
Мартинес
24
Мартинес
6
Авила
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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