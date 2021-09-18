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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Осасуна
Алавес - Осасуна: обзор матча 18 сентября 2021
Алавес
18.09.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Осасуна
22'
Д. Гарсия
29'
Р. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Осасуна
88'
Замена
Х. Грау
️️️️
Д. Брашанац
88'
Замена
И. Перес
️️️️
Р. Гарсия
82'
Желтая карточка
М. Санчес
81'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Р. Торрес
81'
Замена
Л. Авила
️️️️
Кике
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Р. Дуарте
77'
73'
Желтая карточка
Л. Торро
71'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
Желтая карточка
Х. Наварро
70'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Силла
64'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
64'
Замена
М. Лум
️️️️
Т. Пина
46'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
И. Мартин
46'
31'
Желтая карточка
Р. Торрес
Желтая карточка
Р. Дуарте
29'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Торрес
Желтая карточка
Т. Мойя
28'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
В. Лагвардия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
13
Алан Годой
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
16
Хауме Грау
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-2-2
1
Сивера
5
Дуарте
3
Миазга
5
Лагвардия
23
Наварро
17
Пина
20
Мойя
11
Риоха
23
Мартин
13
Хоселу
14
Силла
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Эрнандес
5
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
10
Торрес
14
Гарсия
19
Кике
17
Пина
21
Лум
21
Лум
17
Пина
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
23
Мартин
28
Пельистри
28
Пельистри
23
Мартин
14
Силла
11
Гуидетти
11
Гуидетти
14
Силла
5
Дуарте
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
5
Дуарте
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
21
Перес
21
Перес
14
Гарсия
10
Торрес
24
Мартинес
24
Мартинес
10
Торрес
19
Кике
6
Авила
6
Авила
19
Кике
5
Брашанац
16
Грау
16
Грау
5
Брашанац
Остались в запасе
Алавес
Осасуна
25
Хесус Овоно
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
13
Алан Годой
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Осасуна
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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