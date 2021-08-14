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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 14 августа 2021
Осасуна
14.08.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
87'
Замена
В. Гомес
️️️️
О. Хиль
Замена
Л. Авила
️️️️
А. Будимир
72'
63'
Замена
Л. Димата
️️️️
В. Лей
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Э. Барха
63'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
63'
62'
Замена
К. Баре
️️️️
Ф. Мерида
51'
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
Э. Барха
51'
Желтая карточка
У. Гарсия
49'
46'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Н. Меламед
Желтая карточка
Х. Монкайола
41'
13'
Желтая карточка
Н. Меламед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Осасуна
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Мигелон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эррера
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
4-1-1-3-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
5
Лопес
8
Мерида
23
Эмбарба
10
Меламед
7
Лей
9
де Томас
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
11
Барха
24
Мартинес
24
Мартинес
11
Барха
17
Будимир
6
Авила
6
Авила
17
Будимир
10
Меламед
7
Пуадо
7
Пуадо
10
Меламед
27
Хиль
2
Гомес
2
Гомес
27
Хиль
8
Мерида
88
Баре
88
Баре
8
Мерида
7
Лей
11
Димата
11
Димата
7
Лей
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Мигелон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
34
Йоэл Рамирес
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
14
Мигелон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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