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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 17 октября 2021
Вильярреал
17.10.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
55'
Ж. Морено
26'
Л. Торро
87'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
89'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
88'
Желтая карточка
Л. Авила
87'
ГОЛ! 1:2!
Л. Авила
86'
Желтая карточка
Л. Торро
82'
Замена
Л. Авила
️️️️
Кике
Замена
П. Алькасер
️️️️
Й. Пино
78'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Данжума
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
78'
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Р. Гарсия
60'
Желтая карточка
У. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Педраса
55'
54'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
46'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
46'
Желтая карточка
Э. Капу
33'
30'
Желтая карточка
С. Эррера
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Торро
Пас отдал
М. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Рульи
5
Морено
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
7
Данжума
10
Пино
7
Морено
3-3-2-1-1
1
Эррера
3
Крус
5
Гарсия
15
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
19
Кике
5
Морено
23
Педраса
23
Педраса
5
Морено
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
7
Данжума
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Данжума
10
Пино
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Пино
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Мартинес
24
Мартинес
14
Гарсия
19
Кике
6
Авила
6
Авила
19
Кике
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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