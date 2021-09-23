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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 23 сентября 2021
Осасуна
23.09.2021, четверг, 20:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
39'
Кике
80'
Хуанми
90+3'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
В. Жозе
Пас отдал
В. Карвалью
90'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
87'
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
Замена
Барберо
️️️️
Л. Торро
85'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Торрес
85'
Желтая карточка
Д. Брашанац
80'
80'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
М. Монтойя
Замена
Л. Авила
️️️️
Кике
77'
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
77'
75'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
74'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Руйбаль
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Р. Гарсия
73'
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
Р. Торрес
39'
Желтая карточка
Д. Гарсия
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
19
Кике
3-2-3-1
1
Браво
33
Монтойя
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
10
Торрес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Торрес
14
Гарсия
10
Онтиверос
10
Онтиверос
14
Гарсия
19
Кике
6
Авила
6
Авила
19
Кике
6
Торро
17
Барберо
17
Барберо
6
Торро
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Руйбаль
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
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Малага
Информация о матче
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