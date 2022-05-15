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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 15 мая 2022
Атлетик
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
33'
А. Беренгер
79'
А. Вильялибре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Осасуна
Замена
А. Капа
️️️️
И. Уильямс
87'
83'
Замена
Ойер
️️️️
Д. Брашанац
83'
Замена
Р. Торрес
️️️️
И. Видаль
ГОЛ! 2:0!
А. Вильялибре
Пас отдал
И. Уильямс
79'
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Перес
Замена
А. Петха
️️️️
Д. Гарсия
67'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
67'
46'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Мартинес
46'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Н. Уильямс
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
И. Муньяин
33'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Р. Гарсия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
4-3-1-2
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
15
Эрнандес
23
Санчес
7
Монкайола
5
Брашанац
21
Перес
24
Мартинес
17
Будимир
6
Авила
14
Дани Гарсия
18
Петха
18
Петха
14
Дани Гарсия
9
Уильямс
2
Капа
2
Капа
9
Уильямс
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
14
Гарсия
7
Беренгер
7
Беренгер
14
Гарсия
10
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Уильямс
21
Перес
14
Гарсия
14
Гарсия
21
Перес
5
Брашанац
6
Ойер
6
Ойер
5
Брашанац
22
Видаль
10
Торрес
10
Торрес
22
Видаль
24
Мартинес
11
Барха
11
Барха
24
Мартинес
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетик - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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