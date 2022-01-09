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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Кадис
Осасуна - Кадис: обзор матча 09 января 2022
Осасуна
09.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
38'
А. Будимир
48'
Э. Барха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Кадис
Замена
Ойер
️️️️
Х. Монкайола
88'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Будимир
81'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Э. Барха
77'
Замена
М. Санчес
️️️️
Р. Гарсия
76'
72'
Замена
М. Осмайич
️️️️
Алекс
72'
Замена
А. Бастида
️️️️
С. Арсамендия
71'
Желтая карточка
Ф. Андоне
61'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
И. Чапела
Желтая карточка
Л. Торро
59'
55'
Желтая карточка
С. Арсамендия
Желтая карточка
Х. Крус
55'
ГОЛ! 2:0!
Э. Барха
48'
46'
Замена
И. Альехо
️️️️
Й. Йонссон
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Кике
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
7
Икер Бенито
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
25
Сальви Санчес
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Анхель
3
Крус
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
3-4-1-2
23
Ледесма
3
Фали
23
Чуст
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Аларкон
15
Арсамендия
8
Алекс
24
Чапела
19
Собрино
14
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
14
Гарсия
7
Монкайола
6
Ойер
6
Ойер
7
Монкайола
17
Будимир
5
Брашанац
5
Брашанац
17
Будимир
11
Барха
10
Торрес
10
Торрес
11
Барха
15
Арсамендия
28
Бастида
28
Бастида
15
Арсамендия
8
Алекс
18
Осмайич
18
Осмайич
8
Алекс
16
Йонссон
14
Альехо
14
Альехо
16
Йонссон
24
Чапела
7
Андоне
7
Андоне
24
Чапела
Остались в запасе
Осасуна
Кадис
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
7
Икер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
17
Барберо
ЦФ
7
Икер Бенито
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Осасуна - Кадис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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