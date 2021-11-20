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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 20 ноября 2021
Атлетико
20.11.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
87'
А. Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
88'
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Санчес
88'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Монкайола
ГОЛ! 1:0!
А. Фелипе
Пас отдал
Я. Карраско
87'
82'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
М. Кунья
️️️️
А. Гризманн
75'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Льоренте
75'
75'
Замена
И. Перес
️️️️
Д. Брашанац
66'
Замена
Ойер
️️️️
Л. Торро
66'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Т. Лемар
65'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Корреа
65'
56'
Желтая карточка
Л. Торро
Желтая карточка
А. Гризманн
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Осасуна
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-3-1
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
24
Врсалько
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
7
Гризманн
3-3-2-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
5
Брашанац
6
Авила
19
Кике
18
Лемар
7
Де Пауль
7
Де Пауль
18
Лемар
14
Льоренте
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
14
Льоренте
10
Корреа
9
Суарес
9
Суарес
10
Корреа
7
Гризманн
10
Кунья
10
Кунья
7
Гризманн
6
Торро
6
Ойер
6
Ойер
6
Торро
5
Брашанац
21
Перес
21
Перес
5
Брашанац
23
Санчес
10
Торрес
10
Торрес
23
Санчес
7
Монкайола
11
Барха
11
Барха
7
Монкайола
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Рубен Гарсия
ЛВ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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