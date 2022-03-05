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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 05 марта 2022
Осасуна
05.03.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
63'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Вильярреал
Замена
Ойер
️️️️
Р. Гарсия
89'
84'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Л. Авила
82'
77'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
77'
Замена
Б. Диа
️️️️
Д. Ло Чельсо
77'
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Орье
Желтая карточка
Л. Авила
74'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
71'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Мартинес
71'
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Гарсия
63'
58'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эррера
3
Крус
23
Санчес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
14
Гарсия
24
Мартинес
6
Авила
19
Кике
3-3-1-3
28
Рульи
2
Эступиньян
14
Торрес
39
Альбиоль
92
Орье
6
Капу
5
Морено
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
7
Данжума
6
Авила
15
Эрнандес
15
Эрнандес
6
Авила
14
Гарсия
6
Ойер
6
Ойер
14
Гарсия
24
Мартинес
5
Брашанац
5
Брашанац
24
Мартинес
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
92
Орье
14
Тригерос
14
Тригерос
92
Орье
5
Морено
16
Гомес
16
Гомес
5
Морено
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
20
Ло Чельсо
22
Диа
22
Диа
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Энрике Барха
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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