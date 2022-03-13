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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 13 марта 2022
Барселона
13.03.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
4 : 0
Завершен
Осасуна
14'
Ф. Торрес (П)
21'
Ф. Торрес
27'
П. Обамеянг
75'
Р. Пуч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Осасуна
89'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
О. Мингеса
️️️️
Ж. Альба
80'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ф. Торрес
80'
ГОЛ! 4:0!
Р. Пуч
75'
73'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
73'
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
73'
68'
Замена
А. Будимир
️️️️
И. Бенито
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
62'
46'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Л. Торро
46'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Гарсия
46'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
27'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
У. Дембеле
21'
15'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Торрес
14'
13'
Желтая карточка
И. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
10
Алвес
5
Бускетс
8
Педри
6
Гави
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
4-1-1-3-1
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
5
Гарсия
3
Анхель
6
Торро
7
Монкайола
7
Бенито
24
Мартинес
14
Гарсия
19
Кике
18
Альба
30
Мингеса
30
Мингеса
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
14
Торрес
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
14
Торрес
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
5
Гарсия
15
Эрнандес
15
Эрнандес
5
Гарсия
6
Торро
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Торро
24
Мартинес
5
Брашанац
5
Брашанац
24
Мартинес
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
7
Бенито
17
Будимир
17
Будимир
7
Бенито
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Осасуна
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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