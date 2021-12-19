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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 19 декабря 2021
Хетафе
19.12.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
90+3'
Д. Поведа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Осасуна
ГОЛ! 1:0!
Д. Поведа
Пас отдал
Д. Суарес
90'
+3
89'
Замена
Барберо
️️️️
Л. Авила
89'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Гарсия
83'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
83'
Замена
Ойер
️️️️
Э. Барха
Замена
Д. Поведа
️️️️
С. Рамирес
83'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Х. Куэнка
73'
72'
Желтая карточка
Л. Авила
Желтая карточка
Д. Джене
51'
Желтая карточка
Д. Суарес
45'
Желтая карточка
С. Рамирес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
3
Хуан Крус
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
17
Барберо
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
20
Унал
19
Рамирес
4-1-2-2-1
1
Эррера
22
Видаль
15
Гарсия
3
Крус
23
Санчес
6
Торро
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
14
Гарсия
6
Авила
4
Куэнка
21
Янкто
21
Янкто
4
Куэнка
19
Рамирес
9
Поведа
9
Поведа
19
Рамирес
11
Барха
6
Ойер
6
Ойер
11
Барха
5
Брашанац
24
Мартинес
24
Мартинес
5
Брашанац
14
Гарсия
10
Торрес
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
17
Барберо
17
Барберо
6
Авила
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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