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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Алавес
Осасуна - Алавес: обзор матча 10 апреля 2022
Осасуна
10.04.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
90+2'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Алавес
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
М. Санчес
90'
+2
Замена
Х. Мартинес
️️️️
И. Видаль
86'
Замена
Э. Барха
️️️️
Л. Авила
86'
81'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Н. Теналья
81'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Г. Эскаланте
76'
Замена
Т. Пина
️️️️
Э. Мендес
66'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. Вальехо
Замена
М. Санчес
️️️️
Х. Анхель
61'
Замена
Р. Торрес
️️️️
И. Перес
61'
Замена
Кике
️️️️
Р. Гарсия
61'
Желтая карточка
Л. Торро
45'
+3
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
37'
Желтая карточка
А. Будимир
29'
15'
Желтая карточка
М. Лум
Желтая карточка
И. Видаль
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Эррера
3
Анхель
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
21
Перес
14
Гарсия
17
Будимир
6
Авила
4-1-2-2-1
1
Пачеко
14
Теналья
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
21
Лум
7
Мендес
8
Эскаланте
21
Вальехо
11
Риоха
13
Хоселу
3
Анхель
23
Санчес
23
Санчес
3
Анхель
22
Видаль
24
Мартинес
24
Мартинес
22
Видаль
21
Перес
10
Торрес
10
Торрес
21
Перес
6
Авила
11
Барха
11
Барха
6
Авила
14
Гарсия
19
Кике
19
Кике
14
Гарсия
14
Теналья
5
Дуарте
5
Дуарте
14
Теналья
8
Эскаланте
20
Мойя
20
Мойя
8
Эскаланте
7
Мендес
17
Пина
17
Пина
7
Мендес
21
Вальехо
28
Пельистри
28
Пельистри
21
Вальехо
Остались в запасе
Осасуна
Алавес
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Барберо
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Осасуна - Алавес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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