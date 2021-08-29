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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Осасуна
Кадис - Осасуна: обзор матча 29 августа 2021
Кадис
29.08.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Осасуна
16'
Алекс
66'
Алекс (П)
60'
Кике (П)
90+1'
Р. Торрес (П)
90+5'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Осасуна
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Д. Гарсия
Пас отдал
Р. Торрес
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Торрес
87'
Замена
Барберо
️️️️
М. Санчес
87'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Л. Торро
Желтая карточка
Фали
84'
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Санчес
78'
73'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Ойер
73'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Андоне
️️️️
А. Негредо
68'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Алекс
66'
Желтая карточка
Т. Аларкон
63'
61'
Замена
Л. Авила
️️️️
Х. Мартинес
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Кике
Замена
Кала
️️️️
Э. Лосано
46'
Замена
А. Переа
️️️️
В. Ароян
46'
Желтая карточка
В. Ароян
36'
Желтая карточка
Э. Лосано
29'
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Пас отдал
С. Санчес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Томас Аларкон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
16
Хауме Грау
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
3-3-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
3
Фали
33
Ароян
18
Эспино
6
Аларкон
20
Карселен
8
Алекс
25
Санчес
11
Лосано
21
Негредо
4-2-1-2-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
23
Санчес
6
Торро
6
Ойер
5
Брашанац
24
Мартинес
14
Гарсия
19
Кике
11
Лосано
16
Кала
16
Кала
11
Лосано
25
Санчес
18
Осмайич
18
Осмайич
25
Санчес
33
Ароян
80
Переа
80
Переа
33
Ароян
21
Негредо
7
Андоне
7
Андоне
21
Негредо
6
Торро
3
Анхель
3
Анхель
6
Торро
14
Гарсия
20
Ибаньес
20
Ибаньес
14
Гарсия
6
Ойер
10
Торрес
10
Торрес
6
Ойер
24
Мартинес
6
Авила
6
Авила
24
Мартинес
23
Санчес
17
Барберо
17
Барберо
23
Санчес
Остались в запасе
Кадис
Осасуна
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кадис - Осасуна
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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