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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Осасуна
Севилья - Осасуна: обзор матча 30 октября 2021
Севилья
30.10.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
40'
Д. Карлос
60'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Осасуна
Желтая карточка
Я. Буну
89'
79'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Р. Гарсия
79'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Торрес
Замена
Фернандо
️️️️
Т. Делэни
78'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
78'
70'
Желтая карточка
А. Будимир
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
70'
69'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
69'
Замена
А. Будимир
️️️️
И. Перес
69'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
Ойер
Желтая карточка
Х. Хордан
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
60'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
58'
54'
Желтая карточка
Х. Аресо
ГОЛ! 1:0!
Д. Карлос
Пас отдал
И. Ракитич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Осасуна
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
29
Монтиэль
27
Делэни
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
9
Ламела
17
Мир
4-1-2-2-1
1
Перес
12
Аресо
5
Гарсия
15
Гарсия
3
Анхель
6
Ойер
5
Брашанац
21
Перес
10
Торрес
14
Гарсия
6
Авила
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
27
Делэни
5
Фернандо
5
Фернандо
27
Делэни
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
10
Торрес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Торрес
6
Ойер
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Ойер
14
Гарсия
10
Онтиверос
10
Онтиверос
14
Гарсия
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
21
Перес
17
Будимир
17
Будимир
21
Перес
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Сусо
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Осасуна
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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